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Piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın baba ocağında yas var

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 15:57
Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütünün alçak saldırısında şehit düşen piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın baba ocağında hüzün hakim. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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