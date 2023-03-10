10 Mart 2023, Cuma
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Pınar Gültekin cinayeti davasında karar! Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı ile ilgili dava savcı tarafından istinaf mahkemesine taşımıştı. Karar açıklandı. Cemal Metin Avcı haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Detayları A Haber muhabir Sefer Ayçe aktardı.