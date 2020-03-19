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19.03.2020

Pınar Fidan'dan alevilere küstah hakaret: Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin |Video

Tuz-Biber adlı komedi gösteri yapan Pınar Fidan isimli şahıs Aleviler için kullandığı ifadelerle tepki çekti. Kendisinin de Alevi olduğunu söyleyen Fidan, mizah yapmak isterken çirkin sözler sarf etti. Fidan, "‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin." ifadelerini kullandı.

Tuz-Biber adlı komedi gösteri yapan Pınar Fidan isimli şahıs Aleviler için kullandığı ifadelerle tepki çekti. Kendisinin de Alevi olduğunu söyleyen Fidan, mizah yapmak isterken çirkin sözler sarf etti.



"HEPSİNİ BİR OTELE TIKIP YAKABİLİRSİN"

Fidan, "Arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında 'bilmem neredeki cemevine saldırıldı' ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin." ifadelerini kullandı.

HESAPLARINI KAPATTI

Bu sözlerin ardından tepkilerin hedefi olan Pınar Fidan, sosyal medya hesaplarını da kapattı.

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