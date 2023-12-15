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PFDK kararını duyurdu! MKE Ankaragücü ve Faruk Koca'nın cezası açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 01:08
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKE Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi.
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