Petrolde ikinci merkez Diyarbakır oluyor

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı döneminde atılan yerli ve milli enerji politikası bugün meyvelerini vermeye devam ediyor. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için Gabar'da başlatılan petrol arama çalışmalarının ardından bir güzel haber de Diyarbakır'dan geldi. TPAO, 100 milyon varil petrol bulunduğu değerlendirilen ve ikinci Gabar olması beklenen Diyarbakır'da, 457 sondaj kuyusu için çalışmalara başladı.

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