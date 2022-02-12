Peş peşe yapılan provokasyonların perde arkası! Sokak çağrıları ne anlama geliyor?

Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı, hemen ardından Edirne'de özgürlük anıtının ateşe verilmesi sonrasında ise HDP'nin başlattığı sokak çağrısı. Hepsinin ortak bir anlamı var. Demokrasiden vazgeçelim, milli iradeye yüz çevirelim. Ve sonrası kaos. Son dönemde yaşananların perde arkasında ne var?

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