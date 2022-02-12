12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Peş peşe yapılan provokasyonların perde arkası! Sokak çağrıları ne anlama geliyor?

Peş peşe yapılan provokasyonların perde arkası! Sokak çağrıları ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2022 11:03
Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı, hemen ardından Edirne'de özgürlük anıtının ateşe verilmesi sonrasında ise HDP'nin başlattığı sokak çağrısı. Hepsinin ortak bir anlamı var. Demokrasiden vazgeçelim, milli iradeye yüz çevirelim. Ve sonrası kaos. Son dönemde yaşananların perde arkasında ne var?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokak çağrıları ne anlama geliyor?
Sokak çağrıları ne anlama geliyor?
Cinayetinde sır perdesi aralanıyor mu?
Cinayetinde sır perdesi aralanıyor mu?
3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?
3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?
Kaçak suyu tespit eden işçiye şok!
Kaçak suyu tespit eden işçiye şok!
İzmirlileri isyan ettiren zam!
İzmirlileri isyan ettiren zam!
İBB’den zam yağmuru!
İBB'den zam yağmuru!
Kobani davasında gizli tanık konuştu!
Kobani davasında gizli tanık konuştu!
Milli Muharip Uçak açıklaması
Milli Muharip Uçak açıklaması
3 GÖKBEY teslim edeceğiz
"3 GÖKBEY teslim edeceğiz"
Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den A Haber'e özel açıklamalar
Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
MİT’ten İran operasyonu
MİT'ten "İran" operasyonu
Daha Fazla Video Göster