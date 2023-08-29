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Peş peşe depremler neyin habercisi? İç Anadolu deprem bölgesi mi oldu? Deprem haritası ne diyor?

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 13:22
Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son olarak Konya’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Art arada depremler neyin habercisi? Türkiye'nin nerelerinde büyük deprem bekleniyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi. İç Anadolu'da deprem konusunda söylenen efsane görüşlerin çöktüğü söyleyen Ersoy, "Bahsettiğimiz bölgelerde 6,5’i geçebilecek depremler olabilir. Buna ilişkin uzunlukta fay hatları var. Bunlar üzerindeki aktiviteleri zaman zaman görüyoruz." dedi.
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