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08.10.2019
Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması: Birlikleri operasyon alanından çıkardık
Son dakika haberine göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Güvenli Bölge Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 'Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık' ifadelerini kullandı.
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Bu suriye konusunda devletimizin kosulsuz sartsiz devletimizin yanindayim
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