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08.10.2019

Pentagon'dan flaş Suriye açıklaması: Birlikleri operasyon alanından çıkardık

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı Güvenli Bölge Harekatı'na ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 'Güçlerimizi Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtının olası rotasından uzaklaştırdık' ifadelerini kullandı.

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Adem sezgin Adem sezgin

Bu suriye konusunda devletimizin kosulsuz sartsiz devletimizin yanindayim

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cevapla 09.10.2019 10:34
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