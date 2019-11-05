Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıya ilişkin davada önemli gelişme

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme hakimi, genel ahlak ve kamu güvenliğinin gerekli kıldığı bir durum söz konusu olmadığından duruşmanın gizli yapılması talebinin reddine karar verdi.