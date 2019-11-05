05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.11.2019

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıya ilişkin davada önemli gelişme

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme hakimi, genel ahlak ve kamu güvenliğinin gerekli kıldığı bir durum söz konusu olmadığından duruşmanın gizli yapılması talebinin reddine karar verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede...
Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede...
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıya ilişkin davada önemli gelişme
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıya ilişkin davada önemli gelişme
Bahçeli: Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmemelidir
Bahçeli: Yargı kararları millet vicdanı ile çelişmemelidir
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Tel Abyad'da bombalı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu
Başkan Erdoğan: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere...
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere...
Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması
Başkan Erdoğan'dan burs müjdesi
Başkan Erdoğan'dan burs müjdesi
Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki
Bakan Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki
Türkiye dünyanın konuşacağı olayı doğruladı!
Türkiye dünyanın konuşacağı olayı doğruladı!
Daha Fazla Video Göster