09 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pazartesi gününden itibaren başlıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yaptığı konuşmada yüz yüze eğitim başladıktan sonra okullardaki vaka oranlarıyla ilgili de değerlenirmede bulundu. Bakan Koca, "Şimdilik ciddi kabul edilecek bir sayı söz konusu değil. Pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimize tarama yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.