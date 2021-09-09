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Pazartesi gününden itibaren başlıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında duyurdu

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Giriş: 09.09.2021 19:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yaptığı konuşmada yüz yüze eğitim başladıktan sonra okullardaki vaka oranlarıyla ilgili de değerlenirmede bulundu. Bakan Koca, "Şimdilik ciddi kabul edilecek bir sayı söz konusu değil. Pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimize tarama yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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