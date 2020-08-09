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Patlamanın yaşandığı Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi

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Giriş: 09.08.2020 07:34
Güncelleme:09.08.2020 07:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldi. Onların dertlerini dinledi. Öte yandan A Haber, Lübnan’daki patlamanın yaşandığı Beyrut’a gitti ve oradaki Türk asıllı vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölgede Başkan Erdoğan’a karşı büyük bir sevgi vardı.
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