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Patlamanın ardından Beyrut! Yıkım havadan görüntülendi manzara yürekleri yaktı
Son dakika haberi... Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi. Patlamadan geriye kalan manzara yürekleri yaktı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla bir felaket yaşandı. Kentte 137 kişi yaşamını yitirdi 5 bin kişi de yaralandı. Lübnan valisi, kentin yarısının hasar gördüğünü belirtti. Patlamanın geride bıraktığı yıkım ise havadan görüntülendi.