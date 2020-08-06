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Patlamanın ardından Beyrut! Yıkım havadan görüntülendi manzara yürekleri yaktı

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Giriş: 06.08.2020 17:12
Güncelleme:06.08.2020 17:14
Son dakika haberi... Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi. Patlamadan geriye kalan manzara yürekleri yaktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla bir felaket yaşandı. Kentte 137 kişi yaşamını yitirdi 5 bin kişi de yaralandı. Lübnan valisi, kentin yarısının hasar gördüğünü belirtti. Patlamanın geride bıraktığı yıkım ise havadan görüntülendi.

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Yıkım havadan görüntülendi
Yıkım havadan görüntülendi
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