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Son dakika: Lübnan’ı yerle bir eden patlama! Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu'ndan A Haber'de flaş açıklama: Tarihte ilk örneği oldu

Son dakika haberi... ’nın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlama beraberinde soru işaretlerini de gündeme getirdi. Bu bir sabotaj mı? mı? İhmal mi? Yoksa bir saldırı mı? Terör ve güvenlik uzmanı , A Haber canlı yayınında patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Lübnan’daki patlama bir ülkenin nasıl yok edilebildiğinin de tarihte ilk örneği oldu" ifadelerini kullanarak, "Bölgenin gerginliği Lübnan’ın başına patladı" dedi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2020
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Son dakika: Lübnan’ı yerle bir eden patlama! Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu'ndan A Haber'de flaş açıklama: Tarihte ilk örneği oldu

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama beraberinde soru işaretlerini de gündeme getirdi. Bu bir sabotaj mı? Kaza mı? İhmal mi? Yoksa bir saldırı mı? Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Lübnan’ı yerle bir eden patlama! Terör ve güvenlik uzmanı Gürsel Tokmakoğlundan A Haberde flaş açıklama: Tarihte ilk örneği oldu SON DAKİKA: LÜBNAN'I YERLE BİR EDEN PATLAMA! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI GÜRSEL TOKMAKOĞLU'NDAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMA: TARİHTE İLK ÖRNEĞİ OLDU

Tokmakoğlu, bölgede yaşanan gerginliğin Lübnan'ın başına patladığını belirterek, "Lübnan bundan sonra kendisini toparlayamaz. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Halkın inancı kaybolmuş durumda. Örneğin Hizbullah'a çıkın gidin buradan deseniz hemen olacak bir şey değil. İsrail'e Lübnan'la ilginiz olmasın siz burada büyük hayallerinizi ortaya koymayın kendi işinize deseniz ki İsrail bunu kabul eder mi o da ayrı konu. Lübnan'ı Lübnanlılara bırakmak gerekiyor ama bu o kadar kolay değil." ifadelerini kullandı.

HİÇ KİMSE RAHAT ETMEYECEK

Tokmakoğlu, "Bundan sonra uluslararası sistemin müdahalesi veya desteğiyle belki güvenliği tesis edilebilir insanların daha fazla zarar görmemesi için çaba sarf edilebilir. Bu Lübnan'daki patlama bir ülkenin nasıl yok edilebildiğinin de tarihte ilk örneği oldu. İstendiğinde böyle bir işle tamamen diz çöktürüp kaotik bir duruma sürükleyebiliyorsunuz. Bundan sonra ucu İran'a Abu Dabi'ye kadar uzanacak. Burada bir istikrarsızlık söz konusuysa hiç kimse rahat etmeyecek demektir." şekline konuştu.

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