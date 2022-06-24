Parlamenter sisteme dönüş ve vesayet özlemi çekenlerin amacı ne? A Haber’den özel dosya | Türkiye’de milat neden 24 Haziran?

24 Haziran 2018'de Türkiye vesayet ve bürokratik oligarşiden nasıl kurtuldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye kazanımları neler? Türk demokrasi tarihinde, 'Cumhurbaşkanı tarafsız olur' tezi ile Cumhurbaşkanı yıllarca milletten uzaklaştırılıyordu.