Parkinson tedavisi için Türkiye’ye geldi! 24 yaşındaki gencin parkinsonla mücadelesi

Halk arasında "yaşlılık hastalığı" olarak bilinen parkinson ile dünyada yaklaşık 10 milyon kişi mücadele ediyor. Parkinson gençlerde de görülebiliyor. 20 yaşında hastalığa yakalanan Özbek genç Azizbek Ramanov da hastalığa karşı savaş veriyor. 4 yıldır hastalığına çare arayan Ramanov tedavi için Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi. Tedavi süreci devam eden Özbek genç sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

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