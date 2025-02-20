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Parayla siyasi dizayn hamlesinin şifresi! Zafer Şahin A Haber’de: TÜSİAD’ın çıkışı ayaklarındaki toprağın kaydığını gösteriyor!

Parayla siyasi dizayn hamlesinin şifresi! Zafer Şahin A Haber'de: TÜSİAD’ın çıkışı ayaklarındaki toprağın kaydığını gösteriyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 00:33
Gazeteci Zafer Şahin, A Haber’de katıldığı programda TÜSİAD’ın son dönemdeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Şahin, TÜSİAD’ın geçmişte de vesayetçi yapıların bir parçası olarak siyasi süreçlere müdahale ettiğini ve Türkiye’de demokratik yollarla seçilmiş hükümetlere karşı hareket ettiğini söyledi. 80’li yıllardan 28 Şubat sürecine, 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi ve Gezi olaylarına kadar birçok kritik dönemde TÜSİAD’ın oynadığı role dikkat çeken Şahin, bu yapının şimdi de benzer bir tutum sergilediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Asya-Pasifik’te Türkiye’nin ticaret hacmini genişletmeye yönelik girişimlerde bulunduğu bir süreçte TÜSİAD’ın hükümeti hedef alan açıklamalar yapmasının tesadüf olmadığını belirten Şahin, bu açıklamalarla belirli çevrelere mesaj verildiğini söyledi. TÜSİAD’ın demokrasi dışı unsurlarla hareket eden siciline dikkat çeken Şahin, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını vurguladı.
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Parayla siyasi dizayn hamlesinin şifresi! Zafer Şahin A Haber’de: TÜSİAD’ın çıkışı ayaklarındaki toprağın kaydığını gösteriyor!
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