Son dakika haberi... Katolik dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa'nın Irak ziyareti neden önemli? Katolik dini liderin kritik temaslarının perde arkasında ne var? Papa kimler tarafından saha sürüldü? Gazeteci Mustafa Kerim Erbil'den ziyaretle ilgili gelişmeleri aktardı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Papa’yı sahaya sürdülerse açıkçası bunun bir anlamı var. Geçmiş yıllardan hatırlarsanız FETÖ’nün de son derece önemli bir Truva atı bir vaftiz babası olarak görev yaptığı görevlendirildiği dinler arası diyalog, medeniyetlerin ittifakı, ılımlı İslam projesinin hala tam gazıyla bu topraklarda devam etmekte olduğunu gösteriyor." dedi.

Katolik dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa'nın Irak ziyareti neden önemli? Katolik dini liderin kritik temaslarının perde arkasında ne var? Papa kimler tarafından saha sürüldü? Gazeteci Mustafa Kerim Erbil'den ziyaretle ilgili gelişmeleri aktardı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

PATLAMALAR SUSTU

Gazeteci Mustafa Kerim, "Füzelerin ve bombaların patladığı Irak ama yaklaşık bir haftadır ne bir patlama var ne bir füze atılma durumu var çünkü herkes Papa'nın gelişiyle ilgileniyor. Bu da kimlerin neler yapmak istediğini açıkça bize anlatıyor." dedi.

FETÖ'YÜ HATIRLATIYOR

Abdullah Ağar'ın açıklamalarından satır başları;

Papa'yı sahaya sürdülerse açıkçası bunun bir anlamı var. Her gittiği yerde hoşgörüden, diyalogdan, dinler arası iş birliğinden bahseden Papa, bize şunu hatırlatıyor, geçmiş yıllardan hatırlarsanız FETÖ'nün de son derece önemli bir Truva atı bir vaftiz babası olarak görev yaptığı görevlendirildiği dinler arası diyalog, medeniyetlerin ittifakı, ılımlı İslam projesinin hala tam gazıyla bu topraklarda devam etmekte olduğunu gösteriyor. Geliyor istikrarsızlaştırıyor ondan sonra kendi istediği gibi zayi etmek üzere kendi adamlarını bölgeye gönderiyor.

KİMLER TARAFINDAN SAHAYA SÜRÜLDÜ?

Dinler arası diyalog, medeniyetlerin ittifakı, ılımlı İslam veya dinler arası hoşgörü gibi ifadelerle kendisini bulan bu kavramsal silah veya kavramsal proje FETÖ'ye ait olan bir proje değil bu Batı dünyasının teolojik köklerinden beslenen milenyum Armageddon'un ihtiraslarından beslenen son derece önemli bir işgal ve istila projesi. FETÖ, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra etkinliğini yitirmeye başlamasıyla birlikte Batı dünyası ılımlı İslam'ın, diyaloğun emrine BAE ve Suudi Arabistan'ın devlet gücünü silahlı gücünü ve finans gücünü onlara tahsis etti.