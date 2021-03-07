07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkası ne? Kimler sahaya sürdü? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: FETÖ'yü hatırlatıyor

Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkası ne? Kimler sahaya sürdü? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: FETÖ'yü hatırlatıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2021 15:02
Güncelleme:07.03.2021 15:13
Son dakika haberi... Katolik dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa'nın Irak ziyareti neden önemli? Katolik dini liderin kritik temaslarının perde arkasında ne var? Papa kimler tarafından saha sürüldü? Gazeteci Mustafa Kerim Erbil'den ziyaretle ilgili gelişmeleri aktardı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Papa’yı sahaya sürdülerse açıkçası bunun bir anlamı var. Geçmiş yıllardan hatırlarsanız FETÖ’nün de son derece önemli bir Truva atı bir vaftiz babası olarak görev yaptığı görevlendirildiği dinler arası diyalog, medeniyetlerin ittifakı, ılımlı İslam projesinin hala tam gazıyla bu topraklarda devam etmekte olduğunu gösteriyor." dedi.

Katolik dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa'nın Irak ziyareti neden önemli? Katolik dini liderin kritik temaslarının perde arkasında ne var? Papa kimler tarafından saha sürüldü? Gazeteci Mustafa Kerim Erbil'den ziyaretle ilgili gelişmeleri aktardı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

PATLAMALAR SUSTU

Gazeteci Mustafa Kerim, "Füzelerin ve bombaların patladığı Irak ama yaklaşık bir haftadır ne bir patlama var ne bir füze atılma durumu var çünkü herkes Papa'nın gelişiyle ilgileniyor. Bu da kimlerin neler yapmak istediğini açıkça bize anlatıyor." dedi.

FETÖ'YÜ HATIRLATIYOR

Abdullah Ağar'ın açıklamalarından satır başları;

Papa'yı sahaya sürdülerse açıkçası bunun bir anlamı var. Her gittiği yerde hoşgörüden, diyalogdan, dinler arası iş birliğinden bahseden Papa, bize şunu hatırlatıyor, geçmiş yıllardan hatırlarsanız FETÖ'nün de son derece önemli bir Truva atı bir vaftiz babası olarak görev yaptığı görevlendirildiği dinler arası diyalog, medeniyetlerin ittifakı, ılımlı İslam projesinin hala tam gazıyla bu topraklarda devam etmekte olduğunu gösteriyor. Geliyor istikrarsızlaştırıyor ondan sonra kendi istediği gibi zayi etmek üzere kendi adamlarını bölgeye gönderiyor.

KİMLER TARAFINDAN SAHAYA SÜRÜLDÜ?

Dinler arası diyalog, medeniyetlerin ittifakı, ılımlı İslam veya dinler arası hoşgörü gibi ifadelerle kendisini bulan bu kavramsal silah veya kavramsal proje FETÖ'ye ait olan bir proje değil bu Batı dünyasının teolojik köklerinden beslenen milenyum Armageddon'un ihtiraslarından beslenen son derece önemli bir işgal ve istila projesi. FETÖ, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra etkinliğini yitirmeye başlamasıyla birlikte Batı dünyası ılımlı İslam'ın, diyaloğun emrine BAE ve Suudi Arabistan'ın devlet gücünü silahlı gücünü ve finans gücünü onlara tahsis etti.

Papa Franciscustan Erbil ziyareti PAPA FRANCİSCUS'TAN ERBİL ZİYARETİ
Irakta milli gün ilan edildi IRAK'TA 'MİLLİ GÜN' İLAN EDİLDİ
Papa neden Irak’ta? İşte perde arkası... PAPA NEDEN IRAK'TA? İŞTE PERDE ARKASI...
Papa Kazimi ve Salihi ile görüştü PAPA KAZİMİ VE SALİHİ İLE GÖRÜŞTÜ
Papa Franciscus Irakta! PAPA FRANCİSCUS IRAK'TA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak ziyaretinin perde arkası: FETÖ...
Irak ziyaretinin perde arkası: FETÖ...
CHP, HDP ve PKK birdir
"CHP, HDP ve PKK birdir"
Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal
Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal
Yasaklarla değil önlemlerle
Yasaklarla değil önlemlerle
Ağaçlandırmada Avrupa 1'incisiyiz!
Ağaçlandırmada Avrupa 1'incisiyiz!
Samsun Baro Başkanı: Onun sesi olacağız
Samsun Baro Başkanı: Onun sesi olacağız
Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti!
Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti!
Papa Erbil'de resmi törenle karşılandı
Papa Erbil'de resmi törenle karşılandı
SİHA ateşledi MAM-L tam isabetle vurdu
SİHA ateşledi MAM-L tam isabetle vurdu
Ebeveynlerin en büyük derdi!
Ebeveynlerin en büyük derdi!
FETÖ için yolun sonu göründü
FETÖ için yolun sonu göründü
Samsun Valisi Zülkif Dağlı A Haber'de açıkladı! Çocuğa psikolojik destek vereceğiz
Samsun Valisi Zülkif Dağlı A Haber'de açıkladı! Çocuğa psikolojik destek vereceğiz
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ