Şiilerin en büyük lideri Sistani ile ikili görüşme | Papa neden Irak’ta? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Tarihte ilk kez Irak'a giden Papa Françis'in ziyareti, ikinci gününde devam ediyor. Papa, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah El Sistani'nin Necef'teki evine gitti. Papanın bulunduğu araç konvoyu sabahın erken saatlerinde Necef Havalimanı'ndan Sistani'nin evine geçti. İkilinin görüşmesi Sistani'nin evinde gerçekleşti. Papanın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine gitti. Peki Papa Françis neden Irak’ta? A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Kerim değerlendirdi.
Gazeteci Mustafa Kerim açıklamalarından öne çıkanlar:
"Papa Irak'taki en önemli ziyaretlerinden birini gerçekleştirdi ve Şiilerin en büyük lideri Ayetullah El Sistani ile görüştü. Sistani'nin evi hala Necef'te bir halk mahallesinde bulunuyor. Misafirlerini bu evde kabul ediyor.
Papa bu ziyaretin ardından Nasriye'deki Ur kentine gitti. Burası hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için çok önemli. Hz. Süleyman'ın doğduğu kent olarak biliniyor. Papa burada barış ve huzur dileyecektir. Buradan Bağdat'a hareket edecek.
Bağdat'ta dinler arası bir konuşma yapması bekleniyor. Papa pandemi ve güvenlik sorunlarını kulak ardı ederek buranını önemini ortaya koyuyor. Yarın da Erbil'e gidecek buradan da Hristiyanlar için çok önemli olan Musul ovasını ziyaret edecek.
Erbil, Musul ve Dohok da Hristiyan nüfusu oldukça fazla… Burada DEAŞ'ın saldırı sonrası insanlar burayı terk etmek zorunda kaldı. Tüm dünyada bu ziyaretler oldukça yakından takip ediliyor. Papa konuşmasında 'Hac'ca gidiyorum' demişti ve barıştan huzurdan bahsetmişti.
Papa tüm dünyaya "Kardeşiz" mesajı vermek için buraya geldi. Ancak Batılı'lar Irak'a hiçbir zaman barışı getirmedi. 2003 yılından beri Irak elektirik ve susuz bir şekilde yaşam sürüyor. Parasızlıkla ve ölümle mücadele ediyor. Batı'nın demokrasisi Irak'a kan getirdi."