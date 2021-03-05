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Papa Franciscus Irak Başbakanı Kazimi ve Cumhurbaşkanı Salihi ile görüştü

Son dakika haberleri... Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salihi ile görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa'yı düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Salih ve Papa'nın baş başa görüşmesi başladı.

Papa, burada ülkedeki siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

KAZİMİ İLE GÖRÜŞTÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Irak resmi haber ajansına göre, Kazımi, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda özel yetkililerin ağırlandığı salonda Papa ile bir araya geldi.

Papa, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Başbakan Kazımi tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

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