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Son dakika: Irak ziyaretini sürdüren Papa Franciscus Erbil'de

Son dakika haberi... Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, ziyaretine, kentinde devam ediyor. Papa'yı taşıyan uçak, 'na indi. Öte yandan Papa Franciscus, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonunda bir araya gelecek.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Son dakika: Irak ziyaretini sürdüren Papa Franciscus Erbil'de

Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Papa, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonunda bir araya gelecek.

Havalimanında Barzani ile baş başa görüşmesi sonrası Papa, helikopterle Musul'a geçecek.

Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret ederek, bir konuşma yapacak.

Musul'dan sonra yine Erbil'e geçecek olan Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Aynı gün akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreni sonrası Roma'ya dönecek.

PAPA'NIN IRAK TEMASLARI

Papa Franciscus, önceki gün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti.

Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.

TARİHTE İLK KEZ BİR PAPA, IRAK'I ZİYARET EDİYOR

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

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