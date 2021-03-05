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Son dakika: Papa Franciscus Irak'ta!

Son dakika haberleri... Katoliklerin ruhani lideri 'u taşıyan uçak ’ın başkenti ’a indi. Peki Papa'nın programı ne? Gazeteci Mustafa Kerim canlı yayınında değerlendirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi.

İLK KEZ BİR PAPA IRAK'I ZİYARET ETTİ

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olacak.

Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

PAPA'NIN PROGRAMI NE?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak'ın başkenti Bağdat'a indi. Peki Iraklılar bu ziyareti nasıl karşılıyor? Papa Irak'a neden gidiyor? Kimlerle görüşecek? Gazeteci Mustafa Kerim A Haber canlı yayınında bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Kerim, "Tarihi bir ziyaret. Irak'taki özellikle de Hristiyanlara sahip çıktığını açıkça tüm dünyaya ifade etmiş oluyor. Iraklılar heyecanla Papa'nın ziyaretini bekliyorlar. Çünkü tarihte ilk defa bir Papa Irak'ı ziyaret ediyor. Yaklaşık 10 dakika sonra uçağının inmesi bekleniyor. 3 günlük bir ziyaret olacak." dedi.

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