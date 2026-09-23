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BM'nin 5'li düzeni değişecek mi? "Adil mekanizma devreye girmeden sorunlar çözülemez"
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ahaber.com.tr - Özel Haber

BM'nin 5'li düzeni değişecek mi? "Adil mekanizma devreye girmeden sorunlar çözülemez"

Başkan Erdoğan'ın yıllar önce ortaya koyduğu "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı, 81. BM Genel Kurulu'nda gündeme gelen reform çağrısıyla yeniden tartışmaların odağına taşındı. A Haber'de "BM'nin yerine yeni ittifaklar mı gelecek?" sorusuna yanıt aranırken, uzman isimler küresel sistemdeki dönüşümü değerlendirdi. Dr. Cihan Günyel, BM'nin güç merkezli anlayıştan uzaklaşması gerektiğini belirtirken, terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş, tek kutuplu dünya döneminin sona erdiğini ve mevcut sistemin çözülme sürecinde olduğunu ifade etti.

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