Bayraktar TB3'ten Mavi Vatan'da tarihi başarı

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanan Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, denizaltı savunma harbine yönelik yeni kabiliyetini başarıyla test etti. 20-25 Eylül'de Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen tatbikatta TB3, milli Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile iki sonoboy atışını başarıyla gerçekleştirdi. Sistem, denizaltı tespit ve savunma görevlerinde Türk donanmasına yeni bir operasyonel yetenek kazandırmayı hedefliyor.