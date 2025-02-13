Pakistan'dan Erdoğan'a "Dombra"lı klip! Dombra şarkısının Urduca versiyonuyla...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çıktığı Asya turunda Malezya ve Endonezya'nın ardından son durağı olan Pakistan'a ziyaretini gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Pakistan'nın başkenti İslamabad'a varan Başkan Erdoğan'a coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Pakistan hükümeti ise bu karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda Erdoğan ile özdeşleşen "Dombra" şarkısının Urduca versiyonu kullanıldı.

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