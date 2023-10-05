Ozon tabakasındaki delik büyüyor! Ozon tabakası delinirse ne olacak?

Ozon Tabakasında Antarktika Kıtası üzerinde oluşan delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Eğer Ozon Tabakası bu şekilde genişlemeye devam ederse, güneşten gelen zararlı ışınlar dünyaya girecek, insanlarda ve doğa hayatında birçok hastalık görülecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN