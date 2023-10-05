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Ozon tabakasındaki delik büyüyor! Ozon tabakası delinirse ne olacak?

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Giriş: 05.10.2023 16:09
Ozon Tabakasında Antarktika Kıtası üzerinde oluşan delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Eğer Ozon Tabakası bu şekilde genişlemeye devam ederse, güneşten gelen zararlı ışınlar dünyaya girecek, insanlarda ve doğa hayatında birçok hastalık görülecek.
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