05 Ekim 2023, Perşembe
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Ozon tabakasındaki delik büyüyor! Ozon tabakası delinirse ne olacak?
Ozon Tabakasında Antarktika Kıtası üzerinde oluşan delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Eğer Ozon Tabakası bu şekilde genişlemeye devam ederse, güneşten gelen zararlı ışınlar dünyaya girecek, insanlarda ve doğa hayatında birçok hastalık görülecek.