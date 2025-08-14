Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa etti! AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala A Haber’de: Hayırlı uğurlu olsun

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bugün AK Parti’ye katılacağı ve rozetini Başkan Erdoğan’ın takacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti’ye geçecek. Kulisleri sallayan bu iddialar sonrası Başkan Erdoğan AK Gençlik Kampı’nda yaptığı konuşmada “Ne kadar Aydın var burada göreyim” sözleriyle yeni katılımları işaret etti. Öte yandan Çerçioğlu yaptığı paylaşımda CHP'den istifa etme kararı aldığını duyurdu. İstifa sonrası AK Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi. A Haber'e konuşan Ala 'İş yapmak isteyen hizmet etmek isteyen için AK Parti halen en önemli adrestir.' ifadelerini kullandı.

