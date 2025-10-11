Özgürlük Filosu’ndaki 18 Türk yurda döndü! Aktivistleri aileleri karşıladı

Onlar sadece bir yardım seferinin değil insanlığın onur mücadelesinin parçası oldular. Özgürlük Filosu ile İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı delmek üzere yelken açan ve işgal güçleri tarafından alıkonulan 18'i Türk 94 Aktivist yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda onları aileleri ve coşkulu bir kalabalık karşıladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN