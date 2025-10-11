11 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgürlük Filosu’ndaki 18 Türk yurda döndü! Aktivistleri aileleri karşıladı
Özgürlük Filosu’ndaki 18 Türk yurda döndü! Aktivistleri aileleri karşıladı

Özgürlük Filosu’ndaki 18 Türk yurda döndü! Aktivistleri aileleri karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2025 09:08
Onlar sadece bir yardım seferinin değil insanlığın onur mücadelesinin parçası oldular. Özgürlük Filosu ile İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı delmek üzere yelken açan ve işgal güçleri tarafından alıkonulan 18'i Türk 94 Aktivist yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda onları aileleri ve coşkulu bir kalabalık karşıladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgürlük Filosu’ndaki 18 Türk yurda döndü! Aktivistleri aileleri karşıladı
Milli SİHA’lardan tam isabet
Milli SİHA’lardan tam isabet
2025 Avrupa Ödülü Gaziantep’in!
2025 Avrupa Ödülü Gaziantep'in!
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Komisyonu sahaya iniyor! İlk durak Diyarbakır
Komisyonu sahaya iniyor! İlk durak Diyarbakır
Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına talimat
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
Özgürlük Filosu’ndaki 18 Türk yurda döndü!
Özgürlük Filosu’ndaki 18 Türk yurda döndü!
Hamas: Yalnızca Filistin’e silah teslim ederiz
Hamas: Yalnızca Filistin'e silah teslim ederiz
Gazze yeniden inşa edilecek
"Gazze yeniden inşa edilecek"
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı
İran İsrail ile savaşa mı hazırlanıyor? A Haber Tahran’dan aktardı
İran İsrail ile savaşa mı hazırlanıyor? A Haber Tahran'dan aktardı
Trump’tan Gazze Planı’na ilişkin açıklama: Herkes savaştan yoruldu
Trump'tan Gazze Planı'na ilişkin açıklama: Herkes savaştan yoruldu
Bakan Fidan’dan ateşkes açıklaması
Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması
Daha Fazla Video Göster