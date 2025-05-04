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Özgür Özel’e tokatlı saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de sert tepki: Kendimize yapılmış kabul ediyoruz

Özgür Özel’e tokatlı saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de sert tepki: Kendimize yapılmış kabul ediyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 13:26
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çıkış esnasında tokatlı saldırı gerçekleşti. Olaya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama gelirken "Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez." dedi.
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Özgür Özel’e tokatlı saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de sert tepki: Kendimize yapılmış kabul ediyoruz
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