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Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e armut cevabı: O geri vitesi yedirirler

Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e armut cevabı: O geri vitesi yedirirler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 09:56
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında uğradığı tokatlı saldırı sonrası yaptığı yorumlarla kendisini hedef alan muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. Özel, Özdil'e "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyerek karşılık verdi stüdyo buz kesti. İşte gergin geçen o yayından görüntüler.
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Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e armut cevabı: O geri vitesi yedirirler
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