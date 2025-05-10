10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e armut cevabı: O geri vitesi yedirirler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında uğradığı tokatlı saldırı sonrası yaptığı yorumlarla kendisini hedef alan muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi. Özel, Özdil'e "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyerek karşılık verdi stüdyo buz kesti. İşte gergin geçen o yayından görüntüler.