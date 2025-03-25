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Özgür Özel yolsuzluğu örtbas etmeye mi çalışıyor? AK Partili milletvekillerinden tepki: Gençleri maşaları olarak kullanıyorlar

Özgür Özel yolsuzluğu örtbas etmeye mi çalışıyor? AK Partili milletvekillerinden tepki: Gençleri maşaları olarak kullanıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 12:23
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından partilileri sokağa çağıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de ekonomik boykota davet etti. Sokağa çıkan bazı provokatörler polise taşlarla saldırdı. Peki Özel'in sokak çağrısının ardında yolsuzluğu örtbas etme amacı mı var? AK Partili milletvekillerine sorduk.
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Özgür Özel yolsuzluğu örtbas etmeye mi çalışıyor? AK Partili milletvekillerinden tepki: Gençleri maşaları olarak kullanıyorlar
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