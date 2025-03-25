Özgür Özel yolsuzluğu örtbas etmeye mi çalışıyor? AK Partili milletvekillerinden tepki: Gençleri maşaları olarak kullanıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından partilileri sokağa çağıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de ekonomik boykota davet etti. Sokağa çıkan bazı provokatörler polise taşlarla saldırdı. Peki Özel'in sokak çağrısının ardında yolsuzluğu örtbas etme amacı mı var? AK Partili milletvekillerine sorduk.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN