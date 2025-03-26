26 Mart 2025, Çarşamba
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Özgür Özel Türkiye’yi şikayet etti: Yargı bağımsızlığı yok
Amerikan televizyonu CNN'e konuşan Özgür Özel, Türkiye'yi Batı’ya şikayet etti. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına itiraz eden özel yargıya tarafsızlık hatırlatmasında bulundu. CHP lideri ayrıca Donald Trump'ın açıklamalarıyla eski gücünü kaybeden ve geleceği tartışmalı hale gelen NATO'ya da "Bağlılıklarımızı bildiririz" açıklaması yaptı.