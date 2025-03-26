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Özgür Özel Türkiye’yi şikayet etti: Yargı bağımsızlığı yok

Özgür Özel Türkiye’yi şikayet etti: Yargı bağımsızlığı yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 12:42
Amerikan televizyonu CNN'e konuşan Özgür Özel, Türkiye'yi Batı’ya şikayet etti. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına itiraz eden özel yargıya tarafsızlık hatırlatmasında bulundu. CHP lideri ayrıca Donald Trump'ın açıklamalarıyla eski gücünü kaybeden ve geleceği tartışmalı hale gelen NATO'ya da "Bağlılıklarımızı bildiririz" açıklaması yaptı.
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Özgür Özel Türkiye’yi şikayet etti: Yargı bağımsızlığı yok
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