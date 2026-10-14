Özgür Özel Mekke İttifakı'na neden karşı? "Yemen'e asker gönderilecek iddiaları söz konusu değil"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Mekke Savunma İttifakı'na yönelik tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuk olan uzmanlar, Özel'in “Türk askeri Yemen'e gidecek” iddiasına karşı çıkarak ittifakın saldırı değil, savunma amacı taşıdığını vurguladı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda Özel'in iddialarını “hayali bir senaryo” olarak nitelendirirken, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, ittifakın bölgesel bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek “Bildiride Yemen'in adı bile geçmiyor” dedi.