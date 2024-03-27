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Özgür Özel, 15 Temmuz'da darbeye direnenleri 'zibidi' diyerek hedef aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 21:06
PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile ittifak yapan CHP’nin Eş Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz'da darbeye direnenleri 'zibidi' diyerek hedef aldı. Özgür Özel’in şehitleri hedef alan sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
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