Özel’in deprem konutları açıklamasına AK Partili Yayman’dan A Haber’de sert tepki!

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber ekranlarında, CHP lideri Özgür Özel'in deprem konutları açıklamasına "CHP geleneğinde var" diyerek tepki gösterdi. AK Partili Yayman, "Özgür Özel’in deprem turisti gibi gelip 'Hiçbir şey yapılmadı' demesini ben siyasetçi olarak değil, depremzede kimliğimle hakaret kabul ediyorum. Çünkü bu CHP'nin geleneğinde var." dedi. 14-28 Mayıs seçimlerini hatırlan Yayman "Seçimden sonra deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na oylar çıkınca 'Size yaptığımız yardımlar zehir zıkkım olsun' dediler." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.