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Özel ön mü aldı? Yavaş istifa aşamasında mıydı?

Özel ön mü aldı? Yavaş istifa aşamasında mıydı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 23:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası ortaya çıkan rüşvet-rant ağı CHP'de büyük bir iç krizi tetikledi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık gerilimi sürerken, Özgür Özel'in "Alternatif Yavaş" çıkışı İmamoğlu cephesini kızdırdı. Parti içinde "Ekrem Bey aday olamazsa Özgür Özel olur" mesajları açık açık verilmeye başlandı. CHP kulislerindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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