Özel okulda 'cinsiyet değiştiren öğretmen' skandalı: Cinsiyet değişimi neden normalleştiriliyor?

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Ortaokulu’nda patlak veren skandallar zinciri Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü.’nün cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" ismini alması ve derslere bu şekilde girmeye devam etmesi velileri ayağa kaldırdı. Okul yönetiminin tepkileri dindirmek amacıyla velilere yönelik düzenlediği izinsiz "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri ise bardağı taşıran son damla oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, hem öğretmen hem de pedagojik esaslara aykırı bulunan izinsiz seminerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.