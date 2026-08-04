Fahri müfettişin yazdırdığı ceza, delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi

Ankara'da, otomobil sürücüsü U.Ö.'ye (32) fahri müfettiş tarafından 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle tutulan tutanak doğrultusunda uygulanan 10 bin TL cezayı mahkeme, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle iptal etti.

Ankara'da fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen trafik cezasına ilişkin mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. U.Ö.'ye, 1 Temmuz'da Yenimahalle ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halindeyken "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği" gerekçesiyle 10 bin liralık trafik cezası uygulandı.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında uygulanan cezanın ardından U.Ö., avukatı aracılığıyla yargıya başvurdu. Başvuruda, fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen cezada herhangi bir fotoğraf veya görüntü bulunmadığı, bu nedenle işlemin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

MAHKEME CEZANIN KALDIRILMASINA KARAR VERDİ

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Kabahatler Kanunu ve idari yaptırım kararlarına ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.

Mahkeme, ihlal iddiasının denetlenebilir nitelikte olmadığını, tutanakta fotoğraf veya video gibi destekleyici delillerin bulunmamasının hakkaniyete aykırı olduğunu belirtti. Karar sonucunda, trafik idari yaptırım kararının kaldırılmasına hükmedildi.