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Özel hastanelerde fahiş ücret! Muayene ücretini fazla alıyorlar

Özel hastanelerde fahiş ücret! Muayene ücretini fazla alıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 23:16
Mevzuata göre, SGK ile anlaşmalı özel hastaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödediği bedelin en fazla iki katına kadar muayene ücreti talep edebiliyor. Ancak bazı özel hastaneler bu yasal sınırı aşıyor, çeşitli gerekçelerle hastalardan daha yüksek ücretler istiyor. Bu noktada mesele yalnızca ücret değil… Asıl soru şu: Haklarımızı ne kadar biliyoruz? Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? İşte vatandaşların bilmesi gereken kritik detaylar...
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Özel hastanelerde fahiş ücret! Muayene ücretini fazla alıyorlar
Özel hastanelerde fahiş ücret! Muayene ücretini fazla alıyorlar
Özel hastanelerde fahiş ücret! Muayene ücretini fazla alıyorlar
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