Özel deprem yasası nasıl olacak? İstanbul’a özel deprem yasası nedir?

İstanbul'a özel deprem yasası yolda. Yasanın detayları belli oldu mu? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürk aktardı. Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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