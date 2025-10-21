21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özel '24 Ekim' sorusuna cevap vermedi!
Özel ’24 Ekim’ sorusuna cevap vermedi!

Özel '24 Ekim' sorusuna cevap vermedi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 21:28
CHP, 24 Ekim’de görülecek “şaibeli kurultay” davası öncesinde kritik bir haftaya girdi. Parti içi tansiyonun yüksek olduğu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Ancak bir yandan da parti içinde muhalif isimlere yönelik tasfiye süreci hız kazandı. O isimlerden biri olan eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, kendisini disipline sevk eden Özgür Özel yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel ’24 Ekim’ sorusuna cevap vermedi!
Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz
"Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz"
’Rüşveti ver’ ihaleyi al’ sistemi...
'Rüşveti ver' ihaleyi al' sistemi...
Özel ’24 Ekim’ sorusuna cevap vermedi!
Özel '24 Ekim' sorusuna cevap vermedi!
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor
"MOSSAD CIA’yı manipüle ediyor"
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a transit kargo yolu açıldı
Türkiye-KKTC ilişkileri nasıl şekillenecek?
Türkiye-KKTC ilişkileri nasıl şekillenecek?
Başkan Erdoğan’dan Kuveyt Emiri Sabah’a yerli otomobil Togg hediyesi
Başkan Erdoğan'dan Kuveyt Emiri Sabah'a yerli otomobil Togg hediyesi
Trump ile Petro gerilimi artarak devam ediyor!
Trump ile Petro gerilimi artarak devam ediyor!
Başkan Erdoğan Katar’da
Başkan Erdoğan Katar'da
Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı!
Savunma sanayinde yüksek teknoloji yarışı!
Emine Erdoğan, Kuveyt’te Al Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster