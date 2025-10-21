Özel ’24 Ekim’ sorusuna cevap vermedi!

CHP, 24 Ekim’de görülecek “şaibeli kurultay” davası öncesinde kritik bir haftaya girdi. Parti içi tansiyonun yüksek olduğu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Ancak bir yandan da parti içinde muhalif isimlere yönelik tasfiye süreci hız kazandı. O isimlerden biri olan eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, kendisini disipline sevk eden Özgür Özel yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

