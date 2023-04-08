Oy pusulası için kura çekimi yapıldı

14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da çekilen kura sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer aldı. Cumhur İttifakı içinde BBP 1., AK Parti 2., Yeniden Refah 3. ve MHP 4. sırada seçime girecek. Bu sıcak gündemi Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ile detaylandırdık.