Oy pusulaları basılmaya başlandı! İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasının ilk görüntüsü

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası YSK tarafından onaylandı. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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