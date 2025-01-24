24 Ocak 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Otel sahibi ve damadı tutuklandı!
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası gözaltı sayısı yükseldi. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişi adliyeye sevk edildi. Grand Kartal Otel'inin sahibi Halit Ergül ve damadı şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.