24 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Otel sahibi ve damadı tutuklandı!
Otel sahibi ve damadı tutuklandı!

Otel sahibi ve damadı tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2025 20:22
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası gözaltı sayısı yükseldi. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişi adliyeye sevk edildi. Grand Kartal Otel'inin sahibi Halit Ergül ve damadı şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otel sahibi ve damadı tutuklandı!
Otel sahibi ve damadı tutuklandı!
Otel sahibi ve damadı tutuklandı!
Nizamettin Kabaiş: Kızımı darbedip göle bıraktılar!
Nizamettin Kabaiş: Kızımı darbedip göle bıraktılar!
Terörsüz Türkiye, huzurlu yarınlar! PKK’nın sonu geliyor
Terörsüz Türkiye, huzurlu yarınlar! PKK'nın sonu geliyor
Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı!
Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı!
Türk savunma sanayii dünya pazarında!
Türk savunma sanayii dünya pazarında!
ZAP’a kilit vuruldu, sırada Kandil mi var?
ZAP'a kilit vuruldu, sırada Kandil mi var?
Yangında ölen aileye veda!
Yangında ölen aileye veda!
Pençe/Kaplan şehidine veda!
Pençe/Kaplan şehidine veda!
Fırsatçılara asla taviz yok!
Fırsatçılara asla taviz yok!
Acıyı yaşatanlar hesap verecek
"Acıyı yaşatanlar hesap verecek"
Saldırgan sürücünün ehliyeti alınacak
Saldırgan sürücünün ehliyeti alınacak
Zap’a kilit vuruldu sırada Kandil var!
Zap’a kilit vuruldu sırada Kandil var!
Daha Fazla Video Göster