20 Aralık 2022, Salı
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Ortaklar Saraçhane üzerinden birbirine düştü! Cemal Enginyurt: Bizi yok saydılar her şey önceden planlanmış
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitinge ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ile İmamoğlu'nun, CHP kurmaylarını da atlatarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Enginyurt, Saraçhane organizasyonunun önceden planlanmış olabileceğine ve kendilerinin yok sayıldığına dikkat çekti.