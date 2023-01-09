Ortağı İYİ Parti'yi üzecek! HDP'den 'Akşener ve Yavaş'ı desteklemeyiz' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti kanadı, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını öne çıkarmış, bu talepleri de CHP Genel Merkezi'nden veto yemişti. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener'in kendisinin aday olabileceği iddia edilirken, 6'lı masanın gizli ortağından dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında, "Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok." ifadelerini kullandı. Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDP'yi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu.