04 Ocak 2023, Çarşamba
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Orta gelirliye konut kampanyasında şartlar belli oluyor! İşte masadaki 6 madde
Sosyal konut projesi sonrası düzenlenen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detayları 4 Ocak Çarşamba günü Bakan Nureddin Nebati ve Bakan Murat Kurum tarafından açıklanacak. Saat 10.00'da düzenlenecek basın toplantısı merakla beklenirken AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı A Haber ekranlarında kampanyanın olası şartlarını yorumladı. Ayvalı "Bir iki yıl ödeme olmaması ve 15 yıl vade olması doğrudan para gibi bir şey. Orta gelirliye konut kapsamında vatandaşa büyük imkan sağlanacak." ifadelerini kullandı. Peki konut kampanyasının şartları ne olacak? İşte detaylar...