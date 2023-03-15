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Orta Asya'dan 3 önemli konuk Ankara'da! Başkan Erdoğan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan liderlerini ağırlıyor

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 15:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Asya'dan 3 önemli konuğu var. Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları Ankara'da. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ayrı ayrı görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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