Orman yangınlarında son durum! Bakanlardan canlı yayında ortak açıklama...

Yangın bölgelerinden sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bodrum'da çıkan yangınla ilgili ise 3 kişi tutuklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ni şu an tehdit eden bir yangının olmadığını belirterek, "En kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.