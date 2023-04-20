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Orhan Gencebay: Canım Türkiyem şarkısı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımdır

A Haber
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Giriş: 20.04.2023 09:05
Türk müziğinin ustalarından Orhan Gencebay yeni şarkısı Canım Türkiyem'e klip çekerken şarkının seçimlere yakın bir tarihte çıkacağını söyledi. Orhan Gencebay, şarkısını Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan edeceğini dile getirdi. İşte detaylar....
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