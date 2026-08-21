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Avrupa'ya hızlı trenle yeni dönem! Halkalı-Kapıkule hattında test heyecanı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa'ya hızlı trenle yeni dönem! Halkalı-Kapıkule hattında test heyecanı

İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde test sürüşleri gerçekleştirilirken, hattın yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer'in Edirne Garı'ndan aktardığı bilgilere göre proje tamamlandığında yolcu ulaşım süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşımacılığı süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inecek. Marmaray entegrasyonuyla İstanbul'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlanacak.

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